Цены на иномарки по параллельному импорту в России снова выросли: какие машины подорожали

Сильнее всего подорожал Audi Q5 — стоимость выросла аж на 300 тысяч рублей. У модели 2-литровый бензиновый мотор мощностью 190 лошадиных сил, двигатель работает совместно с «роботом», привод — полный. Как пишет AutoNews, в середине декабря 2023 года этот кроссовер продавали за 8,1 млн рублей. Сейчас же машина у дилера стоит 8,4 млн рублей.
Из «корейцев» подорожал полноприводный Sportage с двухлитровым мотором мощностью 150 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Сейчас он стоит 3,9 млн рублей, когда как в конце 2023 года его предлагали купить за 3,7 млн рублей.
Ранее «ФедералПресс» писал, что 2023 год стал рекордным по повышению стоимости автомобилей в России. Это касалось не только иномарок, но и машин отечественного производства. В новом году ожидать стабилизации или снижения цен не приходится. Экономическая ситуация будет зависеть от инфляции и государственных мер по стимулированию автопрома и авторынка.