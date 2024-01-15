500 тонн некачественного риса завезли в Хабаровск из ЕАО

В Хабаровском крае, в лаборатории Россельхознадзора, прошли исследования риса из Еврейской автономной области. В итоге почти 500 тонн крупы результаты этой проверки не оправдали.
Крупу доставили в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора» в рамках производственного контроля. Известно, что рис второго класса произвели в одном из районов ЕАО. Исследования были подробные: продукт проверяли на ряд показателей: токсичные элементы, микотоксины, радионуклиды, пестициды, ГМО. Также специалисты проверили его качество и физико-химические параметры.
В итоге полную проверку рис не прошел по массовой доле влаги. По этим результатам крупа не соответствует ГОСТу.
Информация об итогах исследования передана заказчику. Куда планировалось доставить крупу, пока специалисты не сообщают. Также неизвестна дальнейшая судьба риса — будет ли он подлежать уничтожению или нет.