500 тонн некачественного риса завезли в Хабаровск из ЕАО

Крупу доставили в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора» в рамках производственного контроля. Известно, что рис второго класса произвели в одном из районов ЕАО. Исследования были подробные: продукт проверяли на ряд показателей: токсичные элементы, микотоксины, радионуклиды, пестициды, ГМО. Также специалисты проверили его качество и физико-химические параметры.