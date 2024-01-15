В Минсельхозе назвали причину подорожания томатов и огурцов

В министерстве ожидают, что «весной 2024 года цены традиционно пойдут вниз с поступлением на рынок нового урожая из парников». Минсельхоз также направил в торговые сети запрос по спросу потребителей на томаты и огурцы и отмечает, что сейчас динамика цен производителей на огурцы и томаты значительно ниже темпов, наблюдаемых в рознице.