«Страшно шумят и резко захлопываются»: новые лифты во Владивостоке пугают жильцов

Жители 4 корпуса новостройки на Нейбута, 2а во Владивостоке, едва успев отметить новоселье, столкнулись с серьезными проблемами в работе лифтов. По их словам, подъемники резко захлопываются и издают «истошные звуки». Поэтому некоторые жильцы 24-этажного дома предпочитают ходить пешком. При этом, как сообщили в обслуживающей лифты компании, гарантийный срок на оборудование уже истек, хотя дом ввели в эксплуатацию меньше года назад. В ситуации разбирался корр. ИА PrimaMedia.
На видео, предоставленном жильцами — расшатанные ручки и ободранная обшивка внутри кабин. Но даже не это пугает жильцов, а неуверенность в том, что доедешь до нужного этажа «без приключений». В специализированной компании, обслуживающей подъемники, утверждают, что отремонтировать их по гарантии уже нельзя: производитель обозначил гарантийный срок эксплуатации лифтового оборудования не более 18 месяцев со дня ввода лифта в эксплуатацию (по документам это 22 февраля 2023 года). При этом в техпаспорте закралось главное НО: не более 24 месяцев с даты изготовления лифта. И этот период, как оказалось, истек еще октябре прошлого года.
Такой ответ жильцов не удовлетворил, и они сослались на федеральное законодательство, а именно ст. 5.1 ФЗ от 30.12.2004 N 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». В документе говорится:
Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может составлять менее чем три года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.
«Технологическое оборудование здания — это система вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, а лифты сюда не входят. Я согласен с людьми, они купили квартиру в новом доме, где гарантия на лифты уже закончилась. Но это вопрос не к нам, это требования документов», — рассказал главный инженер компании Василий Бочило.
«У нас по новостройкам такая проблема существует везде, с самого первого дома. К сожалению, все дома сдаются с голыми стенами, и нет грузового лифта, нет строительного подъемника. И монтажные организации лифт используют для перевозки вот этого всего хлама», — уточняет Василий Бочило.
В компании по эксплуатации лифтов надеются, что проблема решится с окончанием ремонтных работ в квартирах. Но жители так долго ждать не намерены и добиваются внимания к лифтовому хозяйству своего дома надзорных органов.
За разъяснением о нюансах гарантийного обслуживания лифтов редакция ИА PrimaMedia также обратилась к застройщику дома, компании «Жилкапинвест».
Как рассказали ИА PrimaMedia в Дальневосточном управлении Ростехнадзора, большинство подобных инцидентов во Владивостоке связано с подъемными машинами, отработавшими свой нормативный срок, однако точной цифры в ведомстве не назвали.
Между тем, по данным Национального лифтового союза, за последние пять лет в России произошло более 330 несчастных случаев, связанных с лифтами, в них погибло 129 человек.