«Страшно шумят и резко захлопываются»: новые лифты во Владивостоке пугают жильцов

На видео, предоставленном жильцами — расшатанные ручки и ободранная обшивка внутри кабин. Но даже не это пугает жильцов, а неуверенность в том, что доедешь до нужного этажа «без приключений». В специализированной компании, обслуживающей подъемники, утверждают, что отремонтировать их по гарантии уже нельзя: производитель обозначил гарантийный срок эксплуатации лифтового оборудования не более 18 месяцев со дня ввода лифта в эксплуатацию (по документам это 22 февраля 2023 года). При этом в техпаспорте закралось главное НО: не более 24 месяцев с даты изготовления лифта. И этот период, как оказалось, истек еще октябре прошлого года.