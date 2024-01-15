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На границе России и Беларуси из-за ограничений для грузовиков скопились фуры из Узбекистана. Власти трех стран решают проблему

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Россия ввела новый порядок пропуска грузовых автомобилей через границу с Беларусью. Из-за этого там наблюдается скопление фур из Узбекистана. Власти трех стран ищут решение проблемы для наших грузовиков, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Минтранс.

С января 2024 года РФ ввела новый порядок проезда фур из третьих стран, в частности, из Узбекистана, через пункты пропуска «Красная горка», «Рудня», «Красный камень» на белорусско-российской границе. Теперь, согласно новому положению, свободно пересекать эту границу могут только граждане РФ и Беларуси.

После введения ограничений на российско-белорусской границе скопился грузовой транспорт из Узбекистана. Минтранс прокомментировал ситуацию.

«Руководство министерства транспорта по дипломатическим каналам ведет переговоры для поиска решения на уровне правительств с учетом интересов национальных перевозчиков».

говорится в сообщении. 

Также решение проблемы обсуждается руководством министерств транспорта России, Беларуси и Узбекистана.

В свою очередь, Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил, что на границе с Россией для фур из третьих государств — членов ЕАЭС (Казахстана, Кыргызстана и Армении), оставили открытым только один участок «Езерище — Лобок».

Отметим также, что ограничения распространяются и на водителей, осуществляющих международные грузоперевозки автомобильным транспортом.