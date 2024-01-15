На границе России и Беларуси из-за ограничений для грузовиков скопились фуры из Узбекистана. Власти трех стран решают проблему

С января 2024 года РФ ввела новый порядок проезда фур из третьих стран, в частности, из Узбекистана, через пункты пропуска «Красная горка», «Рудня», «Красный камень» на белорусско-российской границе. Теперь, согласно новому положению, свободно пересекать эту границу могут только граждане РФ и Беларуси.