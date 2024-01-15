Новый городской квартал появится в Ясеневе по программе КРТ

Ранее сообщалось, что три неэффективно используемых участка в столичном Басманном районе реорганизуют по программе КРТ. Как рассказал Ефимов, там возведут около 235 тысяч «квадратов» недвижимости, инвестиции в проект оцениваются в 70 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить около 243 миллионов рублей. По информации Гамана, в рамках редевелопмента построят дома, общественно-деловые и соцобъекты, среди которых также будут детсад и школа.