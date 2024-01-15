Могут даже отследить фазу роста: приморские аграрии внедряют в работу ИИ

В приморское сельское хозяйство внедряются современные технологии. Беспилотные летательные аппараты в содействии с искусственным интеллектом за 2023 год обработали 30 тысяч гектаров посевов, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца, у сельхозпроизводителей региона более 35 беспилотников. Он также уточнил, что для качественной обработки полей ежегодно нужно докупать еще десяток дронов.
«Беспилотные летательные аппараты позволяют быстро и точно оценивать состояние посевов и находить проблемные участки на полях», — объяснил Андрей Бронц.
По его словам, дроны работают автоматически, производя съемку вверенной ему территории. После этого системы с искусственным интеллектом анализируют данные, сортирует сорные и культурные растения и могут даже отследить их фазу роста. На основании обработанной информации ИИ выдает рекомендации по оптимальным технологиям защиты. При этом дрон не повреждает посевы при исследовании, не зависит от высоты растений и влажности почвы, отлично справляется с доставкой воды.
Напомним, при покупке отечественного беспилотника сельхозпроизводителям компенсируют 20% от стоимости.
Ранее «КП» писала об ущербе фермерским хозяйствам от тайфунов, прошедших в Приморье летом и осенью.