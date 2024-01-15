Могут даже отследить фазу роста: приморские аграрии внедряют в работу ИИ

По его словам, дроны работают автоматически, производя съемку вверенной ему территории. После этого системы с искусственным интеллектом анализируют данные, сортирует сорные и культурные растения и могут даже отследить их фазу роста. На основании обработанной информации ИИ выдает рекомендации по оптимальным технологиям защиты. При этом дрон не повреждает посевы при исследовании, не зависит от высоты растений и влажности почвы, отлично справляется с доставкой воды.