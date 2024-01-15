В Башкирии размер ежемесячной выплаты из маткапитала вырастет до 13 340 рублей

Как сообщалось ранее, выплата назначается семьям со средним доходом менее двух прожиточных минимумов на человека. Если в семье есть несколько детей до трех лет и при получении выплаты на одного из них доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, то родители могут оформить выплату на еще одного ребёнка. При этом заявление на выплату подается на каждого ребенка по отдельности. Сделать это можно лично, посетив местное отделение Соцфонда или МФЦ, а также онлайн через портал «Госуслуги».