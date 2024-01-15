В Башкирии размер ежемесячной выплаты из маткапитала вырастет до 13 340 рублей

Ранее семьи могли направить материнский капитал на эти цели только при появлении второго ребенка. При этом родители получали одну выплату, даже если в семье имелось несколько детей до трех лет.
Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на детей в регионе проживания на момент подачи заявления. В Башкирии величина прожиточного минимума детей на 2024 год установлена в размере 13 340 рублей.
Как сообщалось ранее, выплата назначается семьям со средним доходом менее двух прожиточных минимумов на человека. Если в семье есть несколько детей до трех лет и при получении выплаты на одного из них доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, то родители могут оформить выплату на еще одного ребёнка. При этом заявление на выплату подается на каждого ребенка по отдельности. Сделать это можно лично, посетив местное отделение Соцфонда или МФЦ, а также онлайн через портал «Госуслуги».
Ранее «Башинформ» писал, что материнский капитал, который был получен, но пока не использован, с 1 февраля 2024 года будет проиндексирован по уровню фактической инфляции.
Таким образом маткапитал на второго ребёнка вырастет до 833 800 рублей, если семья не получала такие выплаты на первого ребенка. Если материнский капитал потрачен частично, будет проиндексирован неиспользованный остаток.