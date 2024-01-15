Стало известно, сколько платят начальникам и директорам в Нижнем Новгороде

Число вакансий для директоров выросло на 20% в Нижнем Новгороде за 2023 год. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса hh.ru.
При этом активность соискателей на руководящие должности за год практически не изменилась: количество резюме выросло лишь на 4%.
Тем не менее, на 1 предложение о работе приходится 12 кандидатов. В среднем в месяц в городе открывают 260 вакансий для высшего и среднего менеджмента.
Чаще всего в Нижнем Новгороде за прошедший год искали руководителей отдела продаж. Также высоким оказался спрос на начальников производств, руководителей строительных проектов и главных инженеров.
Больше всего вакансий для руководителей размещали организации из сфер розничных продаж, услуг для бизнеса и IT.
Самые высокие зарплаты предлагают директорам по информационным технологиям, руководителям группы разработки, коммерческим и генеральным директорам — от 150 до 200 тысяч рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru был опубликован топ‑5 высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде.