В Отрадном появится производство по пошиву форменной и гражданской одежды

Москва — город с развитым производством. В столице действует почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. При этом в городе ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь изготавливают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие изделия, а также активно внедряют инновации.