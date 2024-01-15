В Отрадном появится производство по пошиву форменной и гражданской одежды

В районе Отрадное в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) появится новое производство по пошиву одежды. Город заключил с инвестором договор аренды земли по льготной ставке в размере один рубль в год.
«Город предоставил инвестору земельный участок для строительства предприятия по пошиву форменной и гражданской одежды. На новом производстве будет создано 500 рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проекта составит около 850 миллионов рублей. Это уже 25-я компания, с которой заключили договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год в рамках реализации масштабного инвестпроекта», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Предоставление в аренду земли по льготной ставке для развития производств — одна из мер поддержки бизнеса, которая действует в Москве с марта 2022 года. Это позволяет снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной для города продукции.
«Договор аренды участка на Алтуфьевском шоссе площадью 0,5 гектара заключен на пять лет, льготная ставка в размере один рубль в год будет действовать в течение всего срока. За это время инвестор должен построить производственное здание общей площадью около 10 тысяч квадратных метров», — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Фабрика «Золотое руно», основанная в 1992 году, производит форменное обмундирование и головные уборы, а также гражданскую одежду из натуральных материалов: овчины, кожи, пушнины. По словам Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, на предприятии выпускают свыше 250 наименований одежды. Дизайн разрабатывают в собственном конструкторском бюро. Строительство нового объекта позволит вдвое увеличить объемы производства — до 500 тысяч единиц продукции в год.
Новое предприятие планируется ввести в эксплуатацию в течение двух лет. В прошлом году для производства уже закупили оборудование на сумму более 100 миллионов рублей.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в течение пяти лет 25 инвесторов возведут в Москве предприятия общей площадью свыше 590 тысяч квадратных метров. Они будут выпускать продукцию, важную для городской экономики, и создадут около 10 тысяч рабочих мест.
Москва — город с развитым производством. В столице действует почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. При этом в городе ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь изготавливают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие изделия, а также активно внедряют инновации.
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