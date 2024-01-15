Производство водки в России в 2023 году снизилось на 4,3%

Кроме того, производство ликеро-водочных изделий с крепостью до 25% снизилось на 96,1% и составило 26 тыс. дал. В то время как производство ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% выросло на 1,3%, до 14 млн дал, других спиртных напитков — на 8,5%, до 8,6 млн дал, слабоалкогольной продукции — на 17,7%, до 22,3 млн дал.