Мировые цены на воду. Узбекистан — в списке стран с самой дешевой водой из-под крана

Напомним, что в Узбекистане с недавнего времени действуют новые тарифы на холодную воду, которые в среднем выросли в два раза. Так, в Хорезме с 3 ноября тарифы на услуги водоснабжения и канализации возросли с 1500 сумов до 2800 сумов за 1 кубометр. Чуть позже в Самаркандской и Ферганской областях также стали действовать новые тарифы. Кроме того, подорожание коснулось столицы и других регионов Узбекистана.

