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Мировые цены на воду. Узбекистан — в списке стран с самой дешевой водой из-под крана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сколько стоит чистая питьевая вода в разных странах мира? И какое место занимает Узбекистан в рейтинге стоимости услуг водоснабжения? Вместе с «Водоканалом» разбирался корреспондент Podrobno.uz.

Объем оплаты за коммунальные услуги в развитых странах мира существенно отличается от сумм, которые ежемесячно выкладывают узбекистанцы. В частности, в некоторых странах на оплату питьевой воды, которая централизованно подается в дома и квартиры, иностранцы тратят более 50% своего дохода.

Так, самый дорогой кубометр воды — в Дании, там она стоит 9,70 доллара. Далее следуют Бельгия — 7,54 доллара, Норвегия — 7,09 доллара и Германия — 6,6 доллара.

Узбекистан занимает пятое место в списке стран с самой дешевой водопроводной водой:

  • Узбекистан — 0,11 доллара,
  • Египет (Каир) — 0,05 доллара,
  • Куба (Гавана) — 0,04 доллара,
  • Пакистан (Карачи) — 0,04 доллара,
  • Индонезия (Джакарта) — 0,03 доллара.

Отметим, что в соседнем Туркменистане до 1 ноября 2017 года вода была вообще в свободном доступе, до 2019 года действовал бесплатный лимит, при перерасходе взымалось 0,14 доллара за кубометр.

В Казахстане цены варьируются в зависимости от региона, в среднем один кубометр стоит 0,18 доллара.

Напомним, что в Узбекистане с недавнего времени действуют новые тарифы на холодную воду, которые в среднем выросли в два раза. Так, в Хорезме с 3 ноября тарифы на услуги водоснабжения и канализации возросли с 1500 сумов до 2800 сумов за 1 кубометр. Чуть позже в Самаркандской и Ферганской областях также стали действовать новые тарифы. Кроме того, подорожание коснулось столицы и других регионов Узбекистана.

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