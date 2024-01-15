В Свердловской области не хватает загородных гостиниц, мест в которых не достаточно даже для жителей региона. Поэтому шансы у гостей Среднего Урала забронировать места невелики. Об этом в эфире телекомпании «ОТВ-Екатеринбург» заявил глава Уральской ассоциации туризма Свердловской области Михаил Мальцев.
По его словам, регион представляет большой интерес для туристов из других регионов и стран. Проблема — в средствах размещения.
— Мы не можем тем количеством загородных средств размещения утолить спрос жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Именно поэтому нам тяжело развивать внутренний туризм, принимать гостей из других регионов, — рассказывает Михаил Мальцев.
По словам эксперта, в новогодние праздники заполняемость отелей в Свердловской области достигала 100%.
— Наша задача, чтобы заполняемость оставалась равномерно высокой в течение всего года, — говорит Михаил Мальцев.