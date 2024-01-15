В Свердловской области не хватает загородных гостиниц, мест в которых не достаточно даже для жителей региона. Поэтому шансы у гостей Среднего Урала забронировать места невелики. Об этом в эфире телекомпании «ОТВ-Екатеринбург» заявил глава Уральской ассоциации туризма Свердловской области Михаил Мальцев.