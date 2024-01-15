Жительницу Крымска шокировала реклама красноярской сети суши «Ёбидоёби»

Видео было записано Крымске Краснодарского края. На улице Луначарского размещён рекламный баннер, с одной стороны которого реклама красноярской сети суши и роллов, а с другой стороны — грядущей президентской компании 2024 года.

Это возмутило местную жительницу, которая посчитала такое действие оскорбительным, назвав это «дискредитацией власти». Она также сказал, что в администрации Крымска отказались убирать рекламу оскорбительного содержания с баннера, так как у неё для этого недостаточно полномочий.