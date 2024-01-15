Жительницу Крымска шокировала реклама красноярской сети суши «Ёбидоёби»

Жительницу Крымска шокировала реклама красноярской сети «Ёбидоёби». Telegram-канал «Борус» приводит видео, в котором женщина выражает недовольство размещением рекламы на баннере в Крымске.
Видео было записано Крымске Краснодарского края. На улице Луначарского размещён рекламный баннер, с одной стороны которого реклама красноярской сети суши и роллов, а с другой стороны — грядущей президентской компании 2024 года.
Добавим, что суды уже несколько раз обязывали данную сеть сменить название, однако руководство отказывалось это делать. Представители сети уверяют, что название не несёт в себе ничего оскорбительного, переводясь с японского якобы как «День недели — суббота».
Ранее сообщалось о том, что владельцы красноярской сети суши закрыли другое своё заведение — пивной магазин, который тоже имеет скандальное название.