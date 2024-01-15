В Свердловской области за неделю яйца подорожали на 2%, а помидоры — на 11%

Кроме того, по данным на 9 января, средняя стоимость 1 кг помидоров составляет 245,8 (+11,9%), огурцов — 210,1 ₽ (+10,6%), моркови — 39,2 ₽ (+8,8%), картофеля — 25,9 ₽ (+8,2%), капусты — 30,3 ₽ (+7,3%), репчатого лука — 31,1 ₽ (+4%).



Напомним, ранее замгубернатора Алексей Шмыков объяснил рост цен на яйца проблемой обеспечения ветпрепаратами, повышением стоимости комбикорма, увеличением транспортных расходов и повышением зарплат работникам. «В декабре, перед Новым годом, у нас всегда повышенный спрос на яйцо. В январе, надеюсь, проблем не будет: наша область обеспечивает себя яйцом более чем на 100%», — добавил он.



В январе Алексей Шмыков нашел в магазине «Птица» при птицефабрике «Свердловская» куриные яйца стоимостью 70 ₽ за 10 шт.