Челябинск получит 55 новых трамваев за 4 млрд рублей

Общая стоимость подвижного состава — чуть более 4 млрд рублей. Согласно документации, 30 вагонов должны иметь частично низкий уровень пола, 25 будут полностью низкопольными. Среди технических требований — вместимость не менее 150 человек, наличие мест для маломобильных пассажиров, кондиционеры в кабине и пассажирском салоне, кнопка адресного открытия дверей, Wi-Fi, видеонаблюдение, валидаторы.