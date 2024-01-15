В Узбекистане ограничат ввоз некоторых электроприборов — список

Издан указ президента «О дополнительных мерах по дальнейшему повышению производственного и экспортного потенциала электротехнической промышленности».
Согласно документу, с 1 февраля устанавливается перечень электроприборов, которые можно будет ввозить в республику только при наличии уполномоченных представителей производителя или официальных дилеров.
В список вошла следующая техника:
- алюминиевые радиаторы;
- водогрейные котлы;
- водонагреватели;
- паровые котлы;
- пылесосы;
- стиральные машины;
- холодильники, морозильники;
- телевизоры и мониторы;
- бытовые газовые печи;
- духовки и печки;
- микроволновые печи, утюги;
- кондиционеры;
- жидкостные насосы.
Уполномоченные представители или официальные дилеры должны обеспечивать качество, безопасность и сервисное обслуживание.