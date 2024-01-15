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В Узбекистане ограничат ввоз некоторых электроприборов — список

Ряд электроприборов можно будет ввозить в страну только при наличии официальных представителей производителя или дилеров.
В Узбекистане ограничат ввоз некоторых электроприборов — список
Источник: president.uz

Издан указ президента «О дополнительных мерах по дальнейшему повышению производственного и экспортного потенциала электротехнической промышленности».

Согласно документу, с 1 февраля устанавливается перечень электроприборов, которые можно будет ввозить в республику только при наличии уполномоченных представителей производителя или официальных дилеров.

В список вошла следующая техника:

  • алюминиевые радиаторы;
  • водогрейные котлы;
  • водонагреватели;
  • паровые котлы;
  • пылесосы;
  • стиральные машины;
  • холодильники, морозильники;
  • телевизоры и мониторы;
  • бытовые газовые печи;
  • духовки и печки;
  • микроволновые печи, утюги;
  • кондиционеры;
  • жидкостные насосы.

Уполномоченные представители или официальные дилеры должны обеспечивать качество, безопасность и сервисное обслуживание.