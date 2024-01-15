В Молдове вырастут цены на сигареты

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. С 1 апреля в Молдове будет установлена новая максимальная розничная цена, ниже которой не могут продаваться сигареты. Об этом напомнила Государственная налоговая служба.
По заявлению ведомства, базовая цена на пачку из 20 сигарет, рассчитанная согласно статье 1233 (1) Налогового кодекса, составит 38,5 лея.
«Обращаем внимание на то, что продажа любому лицу сигарет и сигарилл по цене ниже базовой (38,5 лея) будет запрещена», — уточили в Налоговой службе.
Кроме того, нарушение данного положения наказывается штрафом в размере от 30% до 50% от стоимости сигарет и/или сигарилл на складе на момент проведения контроля.