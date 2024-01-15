В Молдову перестали приходить инвесторы, ушел российский капитал, зато местные предпочитают вкладывать деньги за границей: Инвестиции в нашу страну упали почти на 40 процентов

За девять месяцев 2023 года приток прямых иностранных инвестиций в Молдову составил $301,2 млн, что на 37,2% меньше, чем в январе-сентябре 2022 года.