Жилой комплекс с детсадом появится на улице Журова в Канавинском районе

Жилой комплекс «На Журова» с детским садом появится в Канавинском районе Нижнего Новгорода до 2027 года. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙНН. РУ со ссылкой на застройщика.
Согласно информации, жилой комплекс будет состоять из двух 17-этажных домов, которые будут рассчитаны на 112 квартир. ЖК появится в границах улиц Чонгарской, Журова, Менделеева и Искры.
Площадь однокомнатный квартир будет составлять от 39 квадратных метров до 65,5 квадратных метров. Кроме того, в новостройках будут представлены двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, площадью до 82,7 «квадратов».
В некоторых квартирах будут предусмотрены кухни-гостиные. Для детей откроют детский сад кратковременного пребывания, а на придомовой территории будет несколько игровых площадок.
Также рядом с будущим ЖК есть парк им. 1 Мая, несколько школ, детских садов и стадион «Локомотив».