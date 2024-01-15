Археологи запретили реконструкцию гостиницы «Большой Урал» в Екатеринбурге

По результатам разведки на территории обнаружены несколько артефактов. В их числе — новгородская фарфоровая фабрика, основанная в XIX веке, фрагмент керамической курительной трубки, венчики, кованый гвоздь, фрагмент белой фаянсовой чашки и стеклянного пузырька. Также обнаружены артефакты, датируемые 1930-ми годами. Кроме того, специалисты обнаружили следы постройки столетней давности.