Археологи запретили реконструкцию гостиницы «Большой Урал» в Екатеринбурге

По результатам разведки на территории обнаружены несколько артефактов. В их числе — новгородская фарфоровая фабрика, основанная в XIX веке, фрагмент керамической курительной трубки, венчики, кованый гвоздь, фрагмент белой фаянсовой чашки и стеклянного пузырька. Также обнаружены артефакты, датируемые 1930-ми годами. Кроме того, специалисты обнаружили следы постройки столетней давности.
«Земельный участок имеет историко-культурные признаки наличия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, и не может быть использован под хозяйственное освоение (отрицательное заключение) до разработки раздела проектной документации по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия», — говорится в заключении.
Еще в октябре прошлого года на объект планировала зайти компания Prinzip. Однако работы придется отложить, пока археологи не извлекут все артефакты.