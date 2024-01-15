Свердловская область получит 372 млн рублей на строительство глэмпингов и отелей

На субсидии будут созданы около 200 номеров для размещения туристов, рассказала на пресс-конференции директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.



По ее словам, между департаментом по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области и Министерством экономики России уже подписано соглашение о предоставлении субсидий. Новые объекты загородного размещения будут построены в тех местах региона, которые являются наиболее популярными среди туристов.



Как отметила госпожа Туканова, в конце декабря 2023 года из федерального бюджета было привлечено 218 млн руб. для создания туристской инфраструктуры, туристического кода центра Екатеринбурга, новых маршрутов, системы навигации, поддержки событийных мероприятий региона. Конкурс на определение проектов, которые будут реализовываться до конца 2024 года, проведут в феврале.



В 2023 году в Свердловской области построили 20 новых объектов для размещения более чем на 100 мест. Новые глэмпинги появились в туристическом комплексе «Мариинские избы», в Верхней Сысерти, на территории эко-комплекса «Уральская пчелка», на р. Чусовая в загородном комплексе «Ключ Камень», а также на базе отдыха «Хрустальная» и в других популярных у туристов местах. Кроме того, было построено шесть новых бассейнов круглогодичного типа в Арамиле, Верхотурье и Сысерти. Сейчас они проходят завершающую стадию подготовки и скоро будут открыты для посещения.