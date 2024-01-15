Правительство РФ включило Воронежский авиазавод в крупный новый инвестпроект

Это позволит привлечь на возвратной основе 283,8 млрд рублей, чтобы обеспечить производство и выпуск более 600 самолетов до 2030 года. В плане-графике паспорта инвестпроекта, помимо прочего, прописаны мероприятия по техническому перевооружению Воронежского авиазавода (ВАСО).