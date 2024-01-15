Правительство РФ включило Воронежский авиазавод в крупный новый инвестпроект

Инвестиционный проект по расширению производства воздушных судов, авиадвигателей, приборов и агрегатов был включен в перечень самоокупаемых проектов, которые на возвратной основе получают финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба правительства РФ в понедельник, 15 января.
Это позволит привлечь на возвратной основе 283,8 млрд рублей, чтобы обеспечить производство и выпуск более 600 самолетов до 2030 года. В плане-графике паспорта инвестпроекта, помимо прочего, прописаны мероприятия по техническому перевооружению Воронежского авиазавода (ВАСО).
Перечисленные в документе проекты модернизации ВАСО и сроки их завершения:
- техническое перевооружение производства пилонов — март 2026 года;
- техническое перевооружение производства трубопроводов и гидробаков — ноябрь 2024 года;
- техническое перевооружение производства деталей из полимерных композиционных материалов — ноябрь 2024 года;
- развитие общезаводской инфраструктуры для обеспечения выпуска Ил-114−300 — декабрь 2025 года;
- технологическое перевооружение механосборочного производства — декабрь 2025 года;
- технологическое перевооружение оборудования заготовительно-штамповочного производства — декабрь 2025 года;
- техническое перевооружение производства окончательной сборки и летно-испытательной станции — декабрь 2025 года;
- техническое перевооружение центральной заводской лаборатории — декабрь 2025 года.
По итогам реализации инвестиционного проекта отечественным авиаперевозчикам, в частности, планируется передать:
- 142 самолета SSJ-New;
- 270 лайнеров МС-21−310;
- 70 самолетов Ил-114−300;
- 115 машин Ту-214
- и 12 самолетов Ил-96−300.
Как отметили в пресс-службе кабмина, господдержка этого проекта даст возможность расширить производство отечественной авиатехники, обеспечить транспортную независимость страны и создать полноценную систему послепродажного обслуживания воздушных судов.
— В условиях санкций собственный современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связанности регионов нашей большой страны.
Инвестиционный проект «Комплексная программа по расширению производства воздушных судов, авиационных двигателей, приборов и агрегатов, в том числе в целях создания системы послепродажного обслуживания гражданских воздушных судов» реализует госкорпорация Ростех.
РИА «Воронеж» рассказывало, что в декабре был выбран подрядчик, который займется разработкой проекта строительства производственного корпуса ВАСО на территории индустриального парка «Масловский».
Победителем аукциона стало акционерное общество «Центр технологического развития» из Москвы. Компания предложила оказать услуги за 11,9 млн рублей, значительно снизив начальную цену контракта. Площадка будет использована для производства мотогондол.