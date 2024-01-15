За отказ продавца принимать оплату картой предусмотрен штраф

«Вышеперечисленные отдельные виды деятельности утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 457. Обязанность предпринимателей обеспечить установку и применение в местах осуществления своей деятельности оборудования для приема платежей с использованием платежных карточек или прием платежей с использованием системы мгновенных платежей предусмотрена пунктом 11 статьи 25 Закона Республики Казахстан “О платежах и платежных системах”. Важно отметить, что вышеуказанное требование не распространяется на индивидуальных предпринимателей и или юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией собственного производства, продукцией аквакультуры (рыболовства) собственного производства; деятельность, осуществляемую через нестационарные торговые объекты, находящиеся в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования», — указывается в сообщении.