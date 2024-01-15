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За отказ продавца принимать оплату картой предусмотрен штраф

О том, какие требования нарушают ИП и юрлица, рассказали в Комитете по защите прав потребителей.
Источник: Kapital.kz

В Комитете по защите прав потребителей рассказали, какие требования нарушают продавцы, отказываясь принимать платежи с использованием карточек, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

«Если в магазине потребитель столкнулся с отказом продавца принять платеж с использованием платежных карточек или вовсе покупателю заявили об отсутствии такого устройства, он может обратиться с заявлением в органы государственных доходов. Такие действия являются административным нарушением и предусматривают штраф до 100 МРП по статьям 194 и 195 Кодекса об административных правонарушениях».

пояснили в комитете.

Предприниматели обязаны принимать платежи картой при осуществлении следующих видов деятельности:

  • оптовая и розничная торговля;
  • предоставление услуг гостиницами;
  • предоставление услуг ресторана, прочие виды организации питания и подача напитков;
  • продажа проездных документов (билетов), багажных и грузобагажных квитанций на воздушный и железнодорожный транспорт;
  • деятельность туроператоров и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (кроме турагентов);
  • деятельность в области здравоохранения;
  • деятельность в области образования;
  • деятельность по распространению кинофильмов, видео- и телевизионных программ, показ кинофильмов;
  • деятельность фитнес-клубов, спортивных клубов, дискотек;
  • оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт и техническое обслуживание.

«Вышеперечисленные отдельные виды деятельности утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 457. Обязанность предпринимателей обеспечить установку и применение в местах осуществления своей деятельности оборудования для приема платежей с использованием платежных карточек или прием платежей с использованием системы мгновенных платежей предусмотрена пунктом 11 статьи 25 Закона Республики Казахстан “О платежах и платежных системах”. Важно отметить, что вышеуказанное требование не распространяется на индивидуальных предпринимателей и или юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией собственного производства, продукцией аквакультуры (рыболовства) собственного производства; деятельность, осуществляемую через нестационарные торговые объекты, находящиеся в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования», — указывается в сообщении.

штрафы