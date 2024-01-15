Станцию метро «Нарвская» в Петербурге планируют закрыть на капремонт

В Петербурге планируют закрыть на капитальный ремонт станцию метро «Нарвская». На данный момент, объявлен поиск подрядчика. Конкурс появился на официальном сайте госзакупок. Заказчиком выступил «Петербургский метрополитен», а начальная цена контракта составила 40,2 миллиона рублей.
— Объектом закупки является выполнение работ по разработке научно-проектной и рабочей документации на капитальный ремонт и реставрацию вестибюля станции «Нарвская» в части кровли, фасадов, стилобат, — говорится в карточке закупки.
Помимо перечисленного, подрядчик должен будет разработать документы для ремонта роллопандуса и устройства газона с озеленением на стилобате. Заявки на тендер будут принимать до 25 января, а итоги подведут 31 января.
Напомним, ранее стало известно о планируемом капитальном ремонте на станции метро «Удельная». Предполагается, что работы там начнутся уже в первом квартале текущего года.