Южноуральским учителям заплатят по миллиону рублей

«Срок приема заявок — до 15 апреля 2024 года», — сообщили в пресс-службе министерства образования Челябинской области.
Переезд по программе возможен в село с численностью населения до 50 тысяч человек.
Кандидаты на рабочее место должны зарегистрироваться на сайте программы, отправить заявку вместе с пакетом документов в Челябинский институт развития образования.
Сегодня школам в селах и малых городах Южного Урала нужны учителя по русскому языку и литературе, английскому. Больше всего вариантов для переезда у учителей математики — 13 вакансий. Одно место есть для учителя географии, еще одно — для учителя информатики.
Ранее «ФедералПресс» писал, что учитель Кембриджской школы переехала в Ашу. Она заявляет, что программа здесь сильнее.