Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Южноуральским учителям заплатят по миллиону рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 15 января, ФедералПресс. На Южном Урале 27 учителям заплатят миллион рублей за переезд в села. Денежную компенсацию специалисты получат по программе «Земский учитель».

«Срок приема заявок — до 15 апреля 2024 года», — сообщили в пресс-службе министерства образования Челябинской области.

Переезд по программе возможен в село с численностью населения до 50 тысяч человек.

Кандидаты на рабочее место должны зарегистрироваться на сайте программы, отправить заявку вместе с пакетом документов в Челябинский институт развития образования.

Сегодня школам в селах и малых городах Южного Урала нужны учителя по русскому языку и литературе, английскому. Больше всего вариантов для переезда у учителей математики — 13 вакансий. Одно место есть для учителя географии, еще одно — для учителя информатики.

Ранее «ФедералПресс» писал, что учитель Кембриджской школы переехала в Ашу. Она заявляет, что программа здесь сильнее.

образование