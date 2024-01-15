Опубликован предварительный проект расширения участка ЕКАД

«МК-Урал» ранее писал, что в 2024 году начнутся работы по расширению северного полукольца ЕКАД, сначала от Тюменского тракта до Тагильского, а далее до Московского. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.