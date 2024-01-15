Опубликован предварительный проект расширения участка ЕКАД

Реконструкция дороги продолжается по поручению губернатора Евгения Куйвашева.
Дорожники представили предварительный проект расширения. Вместо двухполосной дороги будет сделано шесть полос с разделением встречных потоков.
Будут обновлены существующие транспортные развязки и путепроводы. В рамках реконструкции Режевской развязки будет построен подъезд к транспортно-логистическому центру «Уральский».
«Реконструкция северного полукольца — это новое качество в организации движения и его безопасности, — отметил и. о. начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Владимир Оглоблин. — Здесь будут минимизированы заторы, существенно возрастет скорость потока, на порядок снизится число аварий».
Реконструкция участка должна пройти без ограничений в движении.
«МК-Урал» ранее писал, что в 2024 году начнутся работы по расширению северного полукольца ЕКАД, сначала от Тюменского тракта до Тагильского, а далее до Московского. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«На следующий год в бюджете заложили расширение северного участка автомобильной дороги, — сообщил Евгений Куйвашев. — У нас развивается транспортно-логистический центр, как раз на северо-востоке нашего города».