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Опубликован предварительный проект расширения участка ЕКАД

В 2024 году будет доработан проект реконструкции ЕКАД от Режевского до Тюменского трактов (с 10 по 24 километр).
Источник: департамент информационной политики Свердловской области

Реконструкция дороги продолжается по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

Дорожники представили предварительный проект расширения. Вместо двухполосной дороги будет сделано шесть полос с разделением встречных потоков.

Будут обновлены существующие транспортные развязки и путепроводы. В рамках реконструкции Режевской развязки будет построен подъезд к транспортно-логистическому центру «Уральский».

«Реконструкция северного полукольца — это новое качество в организации движения и его безопасности, — отметил и. о. начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Владимир Оглоблин. — Здесь будут минимизированы заторы, существенно возрастет скорость потока, на порядок снизится число аварий».

Реконструкция участка должна пройти без ограничений в движении.

«МК-Урал» ранее писал, что в 2024 году начнутся работы по расширению северного полукольца ЕКАД, сначала от Тюменского тракта до Тагильского, а далее до Московского. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«На следующий год в бюджете заложили расширение северного участка автомобильной дороги, — сообщил Евгений Куйвашев. — У нас развивается транспортно-логистический центр, как раз на северо-востоке нашего города».