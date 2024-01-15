В Приднестровье проверят факты завышения цен на продукты питания

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. В торговых точках на территории Приднестровью пройдут контрольные мероприятия по выявлению фактов необоснованного завышения цен.
С таким поручением к финансовому и экономическому ведомствам региона обратился глава Приднестровья Вадим Красносельский. В проверках также примут участие представители местного управления внутренних дел.
«Вадим Красносельский призвал предприятия сферы торговли не использовать в корыстных целях сложную внешнеэкономическую ситуацию».
Там отметили, что решение по проверке необоснованного завышения цен было принято после поступления множества «тревожных сигналов по этому повод» в администрацию региона.