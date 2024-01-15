В Самаре горожанам набор продуктов для борща обойдется в 133 рубля

Самара вошла в число российских городов с самым низким «индексом борща». Стоимости продуктового набора для приготовления этого супа в областной столицы составила менее 134 ₽ Об этом сообщается на сайте «Индекс борща».
Так, средняя стоимость борщевого набора в Самаре позволяет накормить семью из четырех человек всего за 133,09 ₽ Данный расчет был сделан на основе самых доступных продуктов — нефасованные немытые овощи, самая дешевая курятина, сметана (не менее 15% жирности и не являющаяся «сметанным продуктом») и бюджетный по цене хлеб. Специалисты проводят расчеты для приготовления борща без учета декоративных элементов и приправ.
Авторы проекта уточнили, что для исследования был взят классический рецепт борща. Стоимость борщевого набора является отражением «продуктовой» инфляции и показывает реальную картину цен как по всей России, так и по отдельным городам.