Крайний срок подачи декларации о доходах установлен в Беларуси не для всех

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси уточнили, что для тех, кто подает налоговую декларацию исключительно в целях получения налоговых вычетов по подоходному налогу, срок ее представления не ограничен крайним в 2024 году днем 1 апреля.
Налоговые вычеты, или налоговые льготы, возможны, например, у тех белорусов, кто получил в 2023 году доходы от белорусских организаций или ИП, не являющихся для них местом основной работы, доходы из-за границы, авторские вознаграждения, у спортсменов и тренеров за участие в соревнованиях.
Налоговые вычеты бывают как стандартные, например, на ребенка, так и социальные, например, на обучение. Есть также имущественные налоговые льготы, например, при покупке или строительстве квартиры. А есть профессиональные, например, на создание объектов интеллектуальной собственности.
«К налоговой декларации обязательно должны быть приложены документы, подтверждающие право физического лица на получение налоговых льгот (вычетов)», отметили в МНС Беларуси.
В течение 15 рабочих дней с момента подачи заявления на возврат налога человек сможет получить деньги в банке или на свой банковский счет.