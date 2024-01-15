Крайний срок подачи декларации о доходах установлен в Беларуси не для всех

Налоговые вычеты, или налоговые льготы, возможны, например, у тех белорусов, кто получил в 2023 году доходы от белорусских организаций или ИП, не являющихся для них местом основной работы, доходы из-за границы, авторские вознаграждения, у спортсменов и тренеров за участие в соревнованиях.