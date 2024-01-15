Движение вверх: Какие продукты безвозвратно подорожали в Петербурге с начала года

БАНАНЫ-КОКОСЫ И КОФЕИНОВЫЙ РАЙ.
О росте цен на ряд товаров поставщики предупредили ретейлеров еще в прошлом году. Розничные сети пытались, конечно, договориться, но подорожание некоторых продуктов было неизбежно. Речь о тех, которые тесно связаны с курсом валют: чай, кофе, кондитерка и удар в самое сердце — шоколад.
— Производители в сентябре — декабре направили предупреждение об изменении цен на свою продукцию с начала 2024 года, обосновывая это ростом мировых цен на сырье, а также другими факторами, влияющими на конечную стоимость, — подтвердили «КП» в пресс-службе X5 Group, чем огорчили любителей гонять чаи со сладеньким.
В компании нам также сказали, что пытаются договориться с поставщиками, найти какой-то вариант, чтобы не было хотя бы резкого скачка стоимости. Некоторые сети закупаются впрок по старым ценам, другие проводят ротацию ассортимента, заменяя подорожавшие товары более дешевыми.
К слову, в Руспродсоюзе нам сообщили, что биржевые цены на кофе выросли за год на 25,89 процента, а на какао — на 59,74! Причиной может быть как неурожай в странах-экспортерах, так и внутренние конфликты.
В истории с бананами, например, замешена политика. В Эквадоре, который поставляет в Россию до 96 процентов этого экзотического фрукта, сейчас тоже мятеж: наркомафия воюет с властями. В новогодние праздники бананы было не найти, а сейчас они появились снова, но подорожали на треть.
ВИНО В ТРИ РАЗА ДОРОЖЕ, МОЛОКО — ТОЖЕ.
Мы вынуждены предупредить: винишко подорожает аж втрое! Сейчас акциз на вино составляет 34 рубля за литр, а с 1 мая будет 108 рублей. Игристые же вина, в том числе российское шампанское, с 45 рублей подлетит до 141. Так, уже весной вино российского производства дешевле 300 рублей за бутылку вы не найдете, а импортное — от 600. Наш напиток «с газиками» будет стоить от 350 рублей, привозной — от 700. А пиво вот сильно не подорожает.
Безалкогольное же молоко и его производные — творожки, кефиры, йогурты — тоже изменят свой ценник. Из-за роста затрат на содержание коровок (корм, энергоресурсы, лекарства, оплата труда сотрудников и пр.) дорожает сырое молоко. А также упаковка и гофрокартон, который используется в логистике товаров.
— В прошлом году из-за дефицита стоимость этого материала выросла в среднем на 40 процентов, в первом квартале этого года ожидаем роста цен еще на 20. Общее увеличение может составить до 80 процентов, — отмечают в пресс-службе ООО «Виола» (бывший Valio).
А ЧТО ПО ЯЙЦАМ?
В 2023-м яйца били все рекорды по росту цены. С начала прошлого года их стоимость выросла более чем на 40 процентов! Цены на них обещали стабилизировать к праздникам. Получилось: резкий рост остановился. Но о возвращении прежней стоимости речи уже не идет. Минсельхоз, а затем и птицефабрики Ленобласти заявили о снижении цены на 5−10 процентов, но это уже не сильно спасет наш кошелек. Тем более в Росптицесоюзе считают, что 125 рублей за десяток — это справедливая цена для яиц.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
В Госдуму внесли законопроект о так называемых социальные полках для пенсионеров и социально незащищенных лиц — на них нуждающиеся смогут бесплатно взять продукты с истекающим сроком годности. Инициатива хорошая — в Петербурге, например, за год отправляются на помойку сотни тысяч тонн «просрочки», но есть в ней нюансы.
— Надо будет грамотно все это организовать: во-первых, помощь должны получать только те, кто в ней действительно нуждается, во-вторых, надо будет следить, чтобы продукты не утекали на черный рынок, в третьих, за продукцией с истекающим сроком годности надо вести жесткий надзор, чтобы она не нанесла вред людям, — считает председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.