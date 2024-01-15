Движение вверх: Какие продукты безвозвратно подорожали в Петербурге с начала года

В 2023-м яйца били все рекорды по росту цены. С начала прошлого года их стоимость выросла более чем на 40 процентов! Цены на них обещали стабилизировать к праздникам. Получилось: резкий рост остановился. Но о возвращении прежней стоимости речи уже не идет. Минсельхоз, а затем и птицефабрики Ленобласти заявили о снижении цены на 5−10 процентов, но это уже не сильно спасет наш кошелек. Тем более в Росптицесоюзе считают, что 125 рублей за десяток — это справедливая цена для яиц.