Беларусь и РФ разрабатывают комбинированные туры для китайцев

«Именно так работают с китайцами в Западной Европе, совмещая несколько городов и локаций. Мы тоже сейчас ставим перед собой цель увязать в единую систему, оцифровать и монетизировать наш богатый потенциал. Взаимное признание виз позволит привлечь огромный поток китайских туристов в Минск и другие белорусские города», — цитирует республиканский союз туриндустрии Ковальчука.