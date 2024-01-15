Беларусь и РФ разрабатывают комбинированные туры для китайцев

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Россия и Беларусь совместно собираются принимать туристов из Китая, для этого разрабатываются комбинированные туры, заявил глава Министерства спорта и туризма Сергей Ковальчук.
Он отметил, что с помощью тура — две страны в одном путешествии — смогут увеличить привлекательность белорусского направления для граждан КНР.
«Именно так работают с китайцами в Западной Европе, совмещая несколько городов и локаций. Мы тоже сейчас ставим перед собой цель увязать в единую систему, оцифровать и монетизировать наш богатый потенциал. Взаимное признание виз позволит привлечь огромный поток китайских туристов в Минск и другие белорусские города», — цитирует республиканский союз туриндустрии Ковальчука.
Особый подход
Заместитель руководителя комитета турсотрудничества с КНР, член правления Республиканского союза туриндустрии Алексей Стрельченко уточнил, что до пандемии коронавируса у китайцев пользовались популярностью групповые и комбинированные туры по Европе. Республика также входила в эту программу с 2018-го, когда был введен безвиз Беларуси с Китаем.
«Теперь эта коллаборация — ЕС, Украина и Беларусь — невозможна. В принципе, и тогда в Беларуси массового туризма из КНР не было. В основном деловой», — сказал он.
Стрельченко уточнил, что китайцам не нужны знаменитые санатории республики, так как у них другая оздоровительная система, медицина, специфическая кухня, им нужен персонал, говорящий по-китайски.
Также граждане КНР предпочитают ездить по «сакральным» и топовым местам, например дворцам Петербурга, и на фоне их фотографироваться.
По его словам, однако есть нюансы, связанные с визами в РФ и по пересечению белорусско-российской границы, но ФСБ и Госпогранкомитет не видят проблем в том, чтобы «обмениваться» туристами из КНР через Национальный аэропорт Минск.