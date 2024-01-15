Парковка подорожает в аэропорту Алматы

Тарифы будут разниться в зависимости от зоны парковки и времени нахождения транспортного средства на стоянке.
На территории привокзальной площади и в крытом парковочном комплексе машина может бесплатно находиться до 15 минут, но не более двух раз в сутки.
От 15 минут до часа — 500 тенге; от часа до двух часов — 700 тенге; до четырёх часов — 1 000 тенге; от четырёх до шести часов — 1 500 тенге; до 12 часов — 2 400 тенге; от 12 часов до суток — 3 500 тенге; свыше 24 часов, за последующие полные и неполные сутки — 5 000 тенге.
За несанкционированный проезд неустойка составит 30 000 тенге.
Стоянка на территории южной парковки:
До 15 минут — без оплаты не более двух раз в сутки; От 15 минут до часа — 300 тенге; От часа до двух часов — 400 тенге; От двух до четырёх часов — 600 тенге; От четырёх до шести часов — 800 тенге; От шести до 12 часов — 1 400 тенге; От 12 до 24 часов — 2 000 тенге; Свыше 24 часов, за последующие полные и неполные сутки — 3 000 тенге.