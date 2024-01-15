Парковка подорожает в аэропорту Алматы

До 15 минут — без оплаты не более двух раз в сутки; От 15 минут до часа — 300 тенге; От часа до двух часов — 400 тенге; От двух до четырёх часов — 600 тенге; От четырёх до шести часов — 800 тенге; От шести до 12 часов — 1 400 тенге; От 12 до 24 часов — 2 000 тенге; Свыше 24 часов, за последующие полные и неполные сутки — 3 000 тенге.