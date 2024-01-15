Как изменятся цены на жильё в 2024 году — прогноз аналитиков

В обзоре Halyk Finance отмечается резкое снижение темпа роста цен на жильё в 2023 году, тогда как за предыдущие два года цены поднялись почти на 35%.
«Цены на первичном рынке по Казахстану в прошлом году поднялись на 3,4%, в Астане — на 2,3%, тогда как в Алматы повышение было более заметным — на уровне 5,4%. Двузначные темпы роста цен были отмечены в городах Кызылорда (+12,6%) и Петропавловск (+10,6%), но при этом цены снизились в Шымкенте (-1%) и Кокшетау (-6,3%). В то же время на вторичном рынке, где ранее отмечался опережающий рост, произошло умеренное снижение цен в пределах 4%, на что повлияло уменьшение цен на 4% в Алматы и на 8% в Астане. С учётом веса данных городов общий показатель оказался в минусе, хотя примерно в половине городов страны цены на “вторичке” даже подросли, с максимальным приростом в Атырау на 8,2%», — отмечается в обзоре.
Указывается, что в результате такой коррекции стоимость квадратного метра на первичном и вторичном рынках практически выровнялась, составив 494−495 тысяч тенге, тогда как в 2022 году «вторичка» была дороже «первички» более чем на 10%.
В 2024 году в инвестбанке не ожидают существенного оживления спроса на жилую недвижимость. И прогнозируют рост цен на жильё на первичном рынке до 6−8%. А на вторичном рынке, как считают аналитики, процесс снижения цен почти завершён: цены на нём в 2024 году подрастут на уровне 3%
«Мы считаем, остановка спада цен на жильё может стать определённым триггером для восстановления интереса к рынку жилья в противовес депозитным ставкам, которые начнут снижаться», — отмечают в Halyk Finance.
И предполагают, что в связи с происходящей на данном этапе переоценкой рынка спрос с первичного жилья может частично перетечь в пользу готового к заселению жилья на «вторичке».