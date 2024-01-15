Как изменятся цены на жильё в 2024 году — прогноз аналитиков

«Цены на первичном рынке по Казахстану в прошлом году поднялись на 3,4%, в Астане — на 2,3%, тогда как в Алматы повышение было более заметным — на уровне 5,4%. Двузначные темпы роста цен были отмечены в городах Кызылорда (+12,6%) и Петропавловск (+10,6%), но при этом цены снизились в Шымкенте (-1%) и Кокшетау (-6,3%). В то же время на вторичном рынке, где ранее отмечался опережающий рост, произошло умеренное снижение цен в пределах 4%, на что повлияло уменьшение цен на 4% в Алматы и на 8% в Астане. С учётом веса данных городов общий показатель оказался в минусе, хотя примерно в половине городов страны цены на “вторичке” даже подросли, с максимальным приростом в Атырау на 8,2%», — отмечается в обзоре.