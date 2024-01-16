Алиханов надеется на «сохранение положительной динамики» торгового порта после национализации

В мае Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о продаже 45,5% акций Калининградского морского торгового порта, поданный совместно с ФАС. В надзорном ведомстве посчитали, что «группа лиц, в которую входит иностранный инвестор», установила контроль над организацией, имеющей «стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». При этом сделки не согласовали с правительством РФ. Прокуратура требовала взыскать в доход государства 46 500 незаконно проданных ценных бумаг.