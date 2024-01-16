Налоги на недвижимость, особенно, на квартиры, в Молдове вырастут еще больше: Почему перепись жилищного фонда похожа на отмывание денег и каковы будут последствия

— В договоре купли-продажи указывается официальная площадь недвижимости по данным кадастра и когда есть дополнительная не легализованная площадь, то стороны уже сами договариваются о дополнительной оплате, — поясняет Вячеслав Димча. — В любом случае покупатель принимает эти условия и знает, что решение данной проблемы ложится на его плечи. Легализация недвижимости — это очень длительный процесс, практически нереальный. Лучший вариант для всех сторон — ввести амнистию на такие постройки. Это облегчит процедуру купли-продажи, а государство получит дополнительный налог от ранее неучтённого жилья. За легализацию можно взимать какую-то символическую плату. Но если говорить о неучтённых площадях, то надо заглянуть в более далекое прошлое. В 60-х годах, когда жилой фонд начал интенсивно разрастаться, люди могли не ждать, когда государство даст им квартиру, а приобрести кооперативное жильё. Как правило, в кооперативных домах были лоджии площадью 6−12 кв.м. Они вообще не фигурируют в документах на собственность. С годами их утеплили, облагородили, превратили в отдельные комнаты, но по документам этого пространства не существует. Есть и ранее построенные дома на выделенных государством участках, которые по факту нигде не зарегистрированы. Есть жилая постройка, а в каком она юридическом и документальном статусе никто не знает. Такой дом нельзя продать, подарить, завещать и т. д.