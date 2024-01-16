Налоги на недвижимость, особенно, на квартиры, в Молдове вырастут еще больше: Почему перепись жилищного фонда похожа на отмывание денег и каковы будут последствия

Согласно законодательству, перепись населения проводится раз в десять лет. В этом году перепись населения и жилищного фонда в Молдове начнётся 8 апреля и продлится до 7 июля. Это предусматривает проект, разработанный Национальным бюро статистики.
Вспомним, что было ранее. Перепись населения 2014 года на самом деле длилась более двух лет. Нас никак не могли посчитать, при этом десятки тысяч семей переписчиков так и не дождались. Но тогда для чего-то в опросник ввели вопрос о том, считает ли конкретный гражданин себя румыном. Наверно, приходили в семьи с определёнными характерными фамилиями. Не удивимся, если какие-то политические вопросы будут задавать и при грядущей переписи.
Ладно люди, мы всё равно не узнаем сколько точно нас осталось, тем более, перед выборами. Но зачем и как проводится перепись жилищного фонда? С этим вопросом «КП» в Молдове обратилась к исполнительному директору Общества независимых оценщиков (SEI RM), признанному Европейскому оценщику (REV) Дмитрию Тэрэбуркэ.
— Мне сложно понять, что подразумевается под переписью жилищного фонда. Все данные регистрируются в кадастре, сейчас уже и в цифровом варианте. Я не понимаю, зачем всё это затеяно. Скорее всего это просто отмывание денег, — считает Дмитрий Тэрэбуркэ.
— Всемирный банк выделил на эти цели кредит в размере 35 млн долларов, но потом проект был переименован, точнее переориентирован и направлен на реорганизацию оценочной деятельности в РМ и на изменение системы регистрации недвижимости, — уточняет Дмитрию Тэрэбуркэ. — У нас должны были появиться стандарты, модели, информационные базы
— А чего нам ожидать от налога на недвижимость?
— Если у вас большой дом, вероятно, сумма измениться незначительно. Если же это квартира в многоэтажке, то разница, скорее всего, будет ощутимой. Однозначно, повышение будет. Это выдуманные, ни к чему не привязанные цифры. Но людям легче будет заплатить, чем спорить, потому что судиться в нашей стране не выгодно. В карманы залезут всем, и юридическим лицам, и физическим. К первым больше. На самом деле определять стоимость недвижимости, в том числе стоимостные зоны, без того, чтобы определить стоимость земли — нонсенс, — подчеркнул Дмитрий Тэрэбуркэ.
Кстати, перепись жилищного фонда никак не поможет при продаже имущества. Это вообще разные планеты. Риелторы больше ориентируются на кадастровую цену, хотя и это весьма условный ориентир. И вообще, при переписи жилья, кто-то когда-то обращал внимание на пристройки, которые в своём большинстве не легализованы? Можно ли их в таком виде продать? Как пояснил эксперт-аналитик в области недвижимости Вячеслав Димча, проблемные квартиры, а их можно считать именно таковыми, невозможно продать, по их реальной стоимости. То есть неучтённое жильё в договор купли-продажи не вносится.
— В договоре купли-продажи указывается официальная площадь недвижимости по данным кадастра и когда есть дополнительная не легализованная площадь, то стороны уже сами договариваются о дополнительной оплате, — поясняет Вячеслав Димча. — В любом случае покупатель принимает эти условия и знает, что решение данной проблемы ложится на его плечи. Легализация недвижимости — это очень длительный процесс, практически нереальный. Лучший вариант для всех сторон — ввести амнистию на такие постройки. Это облегчит процедуру купли-продажи, а государство получит дополнительный налог от ранее неучтённого жилья. За легализацию можно взимать какую-то символическую плату. Но если говорить о неучтённых площадях, то надо заглянуть в более далекое прошлое. В 60-х годах, когда жилой фонд начал интенсивно разрастаться, люди могли не ждать, когда государство даст им квартиру, а приобрести кооперативное жильё. Как правило, в кооперативных домах были лоджии площадью 6−12 кв.м. Они вообще не фигурируют в документах на собственность. С годами их утеплили, облагородили, превратили в отдельные комнаты, но по документам этого пространства не существует. Есть и ранее построенные дома на выделенных государством участках, которые по факту нигде не зарегистрированы. Есть жилая постройка, а в каком она юридическом и документальном статусе никто не знает. Такой дом нельзя продать, подарить, завещать
Легализация неучтенного жилого фонда, а не его виртуальная перепись — это были бы какие-то действительно конкретные действия. Но без репрессий к владельцам, иначе уйдут в подполье. Собственно, и сейчас можно легализовать не лицензированную постройку или вообще огромное здание, но для этого нужно знать нужных людей, которые знают кому из важных людей дать взятку, чтобы все было законно. Но это уже коррупция, которая, думается, кому-то крайне удобна. С другой стороны, ещё никто нелегальные пристройки не сносил. Если их не надо продавать, то зачем напрягаться, особенно перед ожидаемым повышением налога на имущество?
В общем, кого и что будут переписывать, если вроде как всё уже есть в различных регистрах — непонятно. Это формальное соблюдение закона или дополнительная возможность нерационально потратить средства из государственного бюджета?