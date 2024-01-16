Аэропорт Кишинева распродает невостребованный багаж за три последних года: всего по 53 лея за чемодан

Аэропорт Кишинева распродает невостребованный (или — потерянный) багаж за три последних года из-за слишком больших затрат на хранение.
Это самое популярное сейчас объявление в соцсетях.
Цена одного чемодана-сумки — 53 лея.
Покупаешь «кота в мешке» — в багаже может оказаться, что угодно.
Достаточно только пройти по ссылке и забронировать хоть с десяток чемоданов, которые потом привозят.
Кто-то в комментария пишет, что обнаружил старые шмотки, кто-то — брендовые вещи, кто-то некоторые суммы в валюте.
Один из администраторов нашего ТГ-канала уже почти внес данные своей карточки, но смутил адрес «аэропорта».
Позвонили знакомым товарищам «откуда надо».
В общем, ерунда все это и обман.
Не ведитесь — в лучшем случае останетесь без 53 леев, в худшем — к вашей карточке получат доступ мошенники.
Будьте бдительны!