Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Аэропорт Кишинева распродает невостребованный багаж за три последних года: всего по 53 лея за чемодан

Это происходит из-за слишком больших затрат на хранение.
Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Кишинева распродает невостребованный (или — потерянный) багаж за три последних года из-за слишком больших затрат на хранение.

Это самое популярное сейчас объявление в соцсетях.

Цена одного чемодана-сумки — 53 лея.

Покупаешь «кота в мешке» — в багаже может оказаться, что угодно.

Достаточно только пройти по ссылке и забронировать хоть с десяток чемоданов, которые потом привозят.

Кто-то в комментария пишет, что обнаружил старые шмотки, кто-то — брендовые вещи, кто-то некоторые суммы в валюте.

Один из администраторов нашего ТГ-канала уже почти внес данные своей карточки, но смутил адрес «аэропорта».

Позвонили знакомым товарищам «откуда надо».

В общем, ерунда все это и обман.

Не ведитесь — в лучшем случае останетесь без 53 леев, в худшем — к вашей карточке получат доступ мошенники.

Будьте бдительны!