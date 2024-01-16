Новый авиарейс может связать Владивосток и Шанхай

Авиакомпания Juneyao Air планирует запустить новый прямой маршрут из Владивостока в Шанхай уже 2 февраля. Об этом сообщили в китайских СМИ, подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Согласно данным китайского СМИ, полеты будут выполняться дважды в неделю, время в пути составит около 4 часов. Туристические агентства Шанхая уже начали готовить для граждан Китая пакетные туры во Владивосток, которые продлятся 5 или 6 дней. Стоимость для граждан Китая составит 6999 и 7499 юаней.
При этом в правительстве Приморья о новом авиарейсе пока не сообщали, информацию на момент публикации подтвердить не удалось.
Ранее «КП» писала об авиарейсе до Пекина.