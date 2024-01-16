Стали известны графики строительства дорог «Уссури» и в порт Восточный

В обновлённом пятилетнем плане дорожного строительства на 2024−2028 годы Правительство РФ сохранило строительство участка трассы «Уссури» в Приморье. Также добавился план по нескольким участкам трассы Владивосток — Находка — порт Восточный.
Строительство восемнадцати километров участка федеральной трассы «Уссури» в обход Кипарисово-2, Сиреневки, Мирного и Вольно-Надеждинского должно начаться в 2026 году, а завершится в 2028-ом. Теперь сметная стоимость объекта почти 29 миллиардов рублей, хотя в прежней версии документа строительство стоило на 7 миллиардов меньше.
В новый расширенный план включили мероприятия по строительству дороги Владивосток — Находка — порт Восточный на двух участках. Отрезок дороги «км 18+500» — «км 40+800» планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Федеральные ассигнования на него запланированы в объеме 2,1 миллиарда рублей. Участок «км 43+474 — км 65+000» сделают за 24 миллиарда, из которых 15,4 миллиарда выделит федеральный бюджет.
В плане также обозначена реконструкция автомобильной дороги местного значения от села Петровка до Приморского металлургического завода. Этот завод недалеко от Большого Камня ещё только предстоит возвести. А реконструкцию дороги начнут после 2028 года.