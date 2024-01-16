Стали известны графики строительства дорог «Уссури» и в порт Восточный

Строительство восемнадцати километров участка федеральной трассы «Уссури» в обход Кипарисово-2, Сиреневки, Мирного и Вольно-Надеждинского должно начаться в 2026 году, а завершится в 2028-ом. Теперь сметная стоимость объекта почти 29 миллиардов рублей, хотя в прежней версии документа строительство стоило на 7 миллиардов меньше.