Поставщиков яиц хотят проверить на избыточную жадность

В прошлом году в России стали дороже мясо и курица, сахар, овощи, рыба, но рекорд побили яйца — они подорожали на 61 процент, отметили в докладе Росстата о потребительских ценах. На ситуацию с яйцами обратили внимание парламентарии и президент Владимир Путин. В Минсельхозе пообещали стабилизировать стоимость этого продукта, Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько дел против производителей, необоснованно завысивших цены. Кабмин обнулил ввозные пошлины на яйца, чтобы увеличить предложение на рынке. Но пока их стоимость продолжает расти. ИА AmurMedia со ссылкой на «Парламентскую газету» (18+) сообщает, что Госдума планирует обратиться в ФАС, чтобы там решили проблему.
Макароны и гречка стали дешевле
По данным Росстата, в целом стоимость продуктов выросла в течение 2023 года почти на 9 процентов. Хлеб стал дороже на 5 процентов, мясо и птица — на 16, рыба и морепродукты — на 6 процентов. Немного подорожали сахар и сливочное масло. При этом подешевели макароны, подсолнечное масло, крупы и бобовые. Стабильной осталась стоимость молока, а алкоголь вырос в цене на 2,5 процента.
За год стоимость овощей увеличилась на четверть, а в декабре на 40 процентов дороже стали огурцы. Перед Новым годом подорожали виноград, свежие грибы, помидоры, капуста, лук, морковь, чеснок. Зато апельсины и красная икра за месяц стали доступнее.
Годовой прирост цен на курицу составил почти 28 процентов. Но в декабре ее стоимость снизилась на 2 процента. «Цены на куриное мясо не только стабилизировались, но и постепенно возвращаются к уровню октября 2023 года», — сказал, комментируя ситуацию, глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Что делать с яйцами
Яйца за год побили все рекорды, подорожав на 61,3 процента. На ежегодной пресс-конференции 14 декабря президент Владимир Путин объяснил это тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Он заверил, что ситуация будет улучшаться.
На пленарном заседании 15 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думским комитетам по промышленности и торговле, по экономической политике и по аграрным вопросам взять под контроль вопрос роста цен на продукты.
Руководство Госдумы на совещаниях в Координационном центре Правительства получило исчерпывающую информацию от главы кабмина Михаила Мишустина о мерах против подорожания яиц, сообщил в своих социальных сетях Владимир Гутенев. Минсельхоз выделяет дополнительные финансовые ресурсы для создания производственных мощностей. По словам Гутенева, данная мера не принесет быстрый результат, но создаст необходимую базу в обеспечении продовольственной безопасности. При этом кабмин обнулил ввозную пошлину на куриные яйца с 1 января по 20 июня 2024 года. Это должно стимулировать импортеров завозить к нам свою продукцию, что увеличит предложение, создаст конкуренцию и поможет снизить цены.
Но, несмотря на это, в декабре цены на яйца выросли на 18 процентов. По первичным данным Росстата за первую неделю января, увеличение составило 4 процента. Если ситуация не изменится, за месяц может быть подорожание на 10−15 процентов.
Кто виноват
Для торговых сетей яйца являются так называемым «якорным продуктом». Если будет дефицит яиц или они станут слишком дорогими, потребители не будут приходить и покупать другие товары, пояснил «Парламентской газете» Владимир Гутенев. Так что сейчас торговые сети продают яйца себе в минус. Цены завышают именно производители. В одном из регионов с начала сентября 2023 года компании, поставляющие этот продукт в магазины, увеличили оптовые цены на разные категории яиц на 94 процента.
«Мы ждем новые данные от Росстата, чтобы посмотреть на дальнейшую динамику, — сказал Владимир Гутенев. — Мы уже слышим от торговых сетей, что происходит беззастенчивый и наглый грабеж со стороны поставщиков». Но некоторые губернаторы самостоятельно наводят порядок в своих регионах, отметил депутат.
По словам Гутенева, если Росстат подтвердит продолжающийся рост цен на яйца, Госдума обратится в ФАС, чтобы ведомство провело разбирательство и навело порядок. «Здесь монополизма нет, но есть сговор, — считает парламентарий. — Довольно много небольших производителей решили заработать, необоснованно завышая цены».
Бензин подорожал, а телевизоры стали доступнее
Согласно отчету Росстата, большинство непродовольственных товаров за прошедшие 12 месяцев также подорожали. Лидируют лекарства, бензин и табак — рост составил 7−8 процентов. Затем следуют стройматериалы (5,4%), ткани (4%), одежда и белье (3,2%), моющие средства (2%). А вот телерадиотовары за год подешевели на 6 процентов.
В декабре выросли цены на лекарства, в целом всего на 1 процент. Рекордный рост показало популярное средство от насморка (8,2%). Стали дороже поливитамины (2,4%), аспирин (2,2%), корвалол (2%).
Как выросли коммунальные и транспортные тарифы
Стоимость жилищных услуг выросла на 8 процентов за год. Сюда входит содержание и эксплуатация жилья, взносы на капремонт, оплата отопления и водоснабжения.
На 16 процентов подорожал проезд в общественном транспорте, на 7 процентов — медицинские услуги, на 9 процентов — санаторно-оздоровительные, на 8 процентов — образовательные. Детские сады теперь берут с родителей на 7 процентов больше, чем в декабре 2022 года, стало дороже посещение музеев, билеты в театры, почтовая связь. Более недоступным стал для россиян зарубежный туризм — цены на туры в целом взлетели на 24 процента за 2023 год. Проживание в российских гостиницах стало дороже на 9 процентов.
Зато, как отмечает Росстат, в декабре снизилась стоимость проезда в плацкартных вагонах поездов дальнего следования и подешевели туры в Египет, Турцию и ОАЭ.
Что будет с ценами в 2024 году
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ считает, что стоимость яиц стабилизируется — принятые меры дадут эффект и сдержат дальнейший рост. Но в целом, если смотреть на статистику Росстата на начало января, индекс потребительских цен выше, чем в прошлом году, сказал эксперт «Парламентской газете».
За 2023 год стоимость всех товаров и услуг в целом выросла на 7,42 процента. «В декабре среднесуточный прирост цен был 0,023 процента, а в первые девять дней января 2024 года — 0,029 процента, — отметил Шелищ. — Это существенная разница. Если этот показатель останется таким же, за год получаем увеличение на 10,6 процента».