Поставщиков яиц хотят проверить на избыточную жадность

В прошлом году в России стали дороже мясо и курица, сахар, овощи, рыба, но рекорд побили яйца — они подорожали на 61 процент, отметили в докладе Росстата о потребительских ценах. На ситуацию с яйцами обратили внимание парламентарии и президент Владимир Путин. В Минсельхозе пообещали стабилизировать стоимость этого продукта, Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько дел против производителей, необоснованно завысивших цены. Кабмин обнулил ввозные пошлины на яйца, чтобы увеличить предложение на рынке. Но пока их стоимость продолжает расти. ИА AmurMedia со ссылкой на «Парламентскую газету» (18+) сообщает, что Госдума планирует обратиться в ФАС, чтобы там решили проблему.