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Собянин: В 2024 году планируем завершить несколько крупных транспортных проектов

В 2024 году планируется продлить Сокольническую линию метро до станции «Потапово», достроить Южную рокаду, ввести в эксплуатацию первую очередь Троицкой ветки от «ЗИЛа» до «Коммунарки», а также проложить более 90 километров новых дорог.
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В 2024 году в столице реализуют несколько крупных транспортных проектов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Продлим Сокольническую линию метро до станции “Потапово”. Ей будут пользоваться 94 тысячи жителей поселения Сосенского, а также жители Южного Бутова, Воскресенского и города Щербинки», — написал Мэр Москвы.

Также построят более 90 километров дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. В частности, Московский скоростной диаметр соединят с автомагистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Кроме того, в этом году достроят Южную рокаду, которая улучшит транспортное обслуживание 24 районов Москвы.

Сейчас прокладывается Рублево-Архангельская линия метро, а также строится Троицкая ветка с 17 станциями. Активные работы ведутся на участке от «ЗИЛа» до «Коммунарки», куда войдет 11 станций.

строительство
Собянин Сергей