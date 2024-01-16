Собянин: В 2024 году планируем завершить несколько крупных транспортных проектов

В 2024 году планируется продлить Сокольническую линию метро до станции «Потапово», достроить Южную рокаду, ввести в эксплуатацию первую очередь Троицкой ветки от «ЗИЛа» до «Коммунарки», а также проложить более 90 километров новых дорог.