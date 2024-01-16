Собянин: В 2024 году планируем завершить несколько крупных транспортных проектов

В 2024 году в столице реализуют несколько крупных транспортных проектов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
«Продлим Сокольническую линию метро до станции “Потапово”. Ей будут пользоваться 94 тысячи жителей поселения Сосенского, а также жители Южного Бутова, Воскресенского и города Щербинки», — написал Мэр Москвы.
Также построят более 90 километров дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. В частности, Московский скоростной диаметр соединят с автомагистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
Кроме того, в этом году достроят Южную рокаду, которая улучшит транспортное обслуживание 24 районов Москвы.
Сейчас прокладывается Рублево-Архангельская линия метро, а также строится Троицкая ветка с 17 станциями. Активные работы ведутся на участке от «ЗИЛа» до «Коммунарки», куда войдет 11 станций.