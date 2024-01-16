В Узбекистане появится рейтинг устойчивости предпринимателей

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Узбекистане внедрят рейтинг устойчивости предпринимателей. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию, посвященную этому нововведению, сообщает пресс-служба президента.
О его важности глава республики говорил в ходе открытого диалога с предпринимателями, затем были разработаны критерии и принципы данного рейтинга.
«Рейтинг предусматривает разделение предпринимателей на 4 категории по 23 критериям, таким как продолжительность деятельности, уровень рентабельности, платежная дисциплина, участие в обеспечении занятости населения и размер заработной платы. Рейтинг будет формироваться на основе данных налоговых, юстиционных и судебных органов. Каждый предприниматель сможет узнать свою позицию и оценку в режиме реального времени».
Для предпринимателей с высоким рейтингом отменят все налоговые проверки, сумму налога на добавленную стоимость возвратят за одни сутки, а переплату по другим видам налогов — в течение трех дней. Также создадут возможность взаимозачета таможенными и налоговыми органами НДС при импорте и реализации товаров.
Срок оплаты стоимости государственного имущества и земельных участков, приобретенных на аукционе, продлят с 3 до 5 лет. При единовременном внесении первоначального взноса в размере не менее 15% годовые проценты на оставшуюся сумму начислять не будут.
Вместе с тем, речь шла об адресной работе с предпринимателями с низким рейтингом, оказании им содействия в активизации и восстановлении деятельности.
Кроме того, этот рейтинг позволит предпринимателям получать достоверную информацию о своих партнерах, предупреждая о риске сомнительных сделок и недобросовестной конкуренции. Это послужит сокращению «теневой» экономики.
Президент РУз отметил, что необходимо тщательно проработать систему, обеспечить ее эффективность и объективность.
«На основе предложений предпринимателей мы улучшаем условия для бизнеса. Недавним постановлением отменили 16 лицензий и 34 вида отчетности. Класс предпринимателей становится ведущей силой в обществе, и молодежь ориентируется на них. Теперь через этот рейтинг необходимо стимулировать среди предпринимателей законопослушность, дисциплинированность и инициативность. В реализации и обеспечении эффективности рейтинга важная роль должна принадлежать Общественному совету по поддержке предпринимательства».
Платформу «Рейтинг устойчивости предпринимателей» запустят к 1 марта. Торгово-промышленная палата проведет комплексную работу с предпринимателями по разъяснению возможностей рейтинга. Организуют прозрачную систему выделения субсидий, льгот и преференций.
В Узбекистане в Год поддержки молодежи и бизнеса, в процессе обеспечения занятости 5 млн человек, для предпринимателей создадут еще больше возможностей. На это планируют направить 83 трлн сумов и $275 млн кредитов и субсидий.