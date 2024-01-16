В Узбекистане появится рейтинг устойчивости предпринимателей

«На основе предложений предпринимателей мы улучшаем условия для бизнеса. Недавним постановлением отменили 16 лицензий и 34 вида отчетности. Класс предпринимателей становится ведущей силой в обществе, и молодежь ориентируется на них. Теперь через этот рейтинг необходимо стимулировать среди предпринимателей законопослушность, дисциплинированность и инициативность. В реализации и обеспечении эффективности рейтинга важная роль должна принадлежать Общественному совету по поддержке предпринимательства».