Минэнерго: Казахстан столкнется с дефицитом электроэнергии к 2030 году

Алмасадам Саткалиев отметил, что за счет реконструкции и расширения действующих электрических станций обеспечат дополнительно 5,6 ГВт. Для сохранения энергетической безопасности и обеспечения надежного энергоснабжения Казахстану требуется ввод новых энергомощностей и модернизация существующих станций. В частности, к 2026 году планируют завершить строительство котлоагрегата и замену турбины на Карагандинской ТЭЦ-3, к 2027 году — построить блок № 7 на Аксуской ГРЭС мощностью 325 МВт и расширить ПГУ ТОО «Karabatan Utility Solution» с 310 МВт до 620 МВт.