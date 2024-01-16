Стало известно, кто пойдет на пенсию в 2024 году

По данным пресс-службы отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Новосибирской области, в 2024 году выйти на пенсию смогут женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения.
Будущим пенсионерам рекомендуется заранее проверить данные о своем стаже, заработке и количестве пенсионных коэффициентов. Это можно осуществить через личный кабинет на портале госуслуг, заказав выписку из индивидуального лицевого счета.
Для назначения страховой пенсии по старости в 2024 году необходимо одновременное соблюдение нескольких условий: достижение общеустановленного возраста выхода на пенсию (для женщин — 58 лет, для мужчин — 63 года), наличие не менее 15 лет страхового стажа, наличие не менее 28,2 пенсионных коэффициента.
Требования по стажу и пенсионным коэффициентам не распространяются на пенсии по инвалидности. Они назначаются независимо от возраста при установлении группы инвалидности тем, кто потерял трудоспособность, а также детям с инвалидностью. Гражданам, которые приобрели право на установление страховой пенсии досрочно, пенсии также устанавливаются вне зависимости от общего пенсионного возраста.
Напомним, что с 1 февраля в России планируют проиндексировать более 40 выплат и пособий.