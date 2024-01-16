Стало известно, кто пойдет на пенсию в 2024 году

Требования по стажу и пенсионным коэффициентам не распространяются на пенсии по инвалидности. Они назначаются независимо от возраста при установлении группы инвалидности тем, кто потерял трудоспособность, а также детям с инвалидностью. Гражданам, которые приобрели право на установление страховой пенсии досрочно, пенсии также устанавливаются вне зависимости от общего пенсионного возраста.