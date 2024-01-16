В Омской области выросла плата за детский сад

Стоимость оплаты за пребывание в дошкольном учреждении увеличилась во всех 32 районах Омской области. Действие приказа вступило в силу с 1 января 2024 года.
В среднем плата за детский сад выросла на 3−5 рублей. При этом суммы в каждом районе варьируются в зависимости от времени пребывания ребенка в садике и его возраста.
Напомним, что ранее плату за детский сад в Омской области повышали в конце 2022 года. В садиках Омска стоимость пребывания детей в саду увеличилась с 2023 года на 25% впервые с 2015 года. Она составила от 115,67 до 179,82 рублей.