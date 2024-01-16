В Минэнерго РФ обсудили меры обеспечения топливом на время ремонта на «Лукойле»

12 января на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Нижнем Новгороде сломалась одна из установок каталитического крекинга, с помощью которой можно производить высокооктановый бензин. Ее работу приостановили и позже начали внеплановый ремонт, из-за чего производство топлива сократилось. Как отмечается, «Лукойл» уже подготовил план по ликвидации неполадок в кратчайшие сроки.