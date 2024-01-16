В Минэнерго РФ обсудили меры обеспечения топливом на время ремонта на «Лукойле»

В России разработали меры для обеспечения бензином внутреннего рынка на время ремонта завода «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Об этом сообщили в Минэнерго РФ.
Накануне ведомство провело вместе с представителями нефтяных компаний оперативный штаб, на котором решался вопрос о поставках топлива по всей стране.
12 января на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Нижнем Новгороде сломалась одна из установок каталитического крекинга, с помощью которой можно производить высокооктановый бензин. Ее работу приостановили и позже начали внеплановый ремонт, из-за чего производство топлива сократилось. Как отмечается, «Лукойл» уже подготовил план по ликвидации неполадок в кратчайшие сроки.
«Компания прикладывает все усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима ООО “ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез” и удовлетворения потребностей внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов», — сообщили в пресс-службе нижегородского предприятия.
В самом Минэнерго подчеркнули, что россияне без топлива не останутся. Их обеспечат нужным количеством с помощью сокращения поставок бензина за границу и перераспределением существующих ресурсов остальных поставщиков.
«Производство автомобильного бензина на российских предприятиях полностью обеспечивает все потребности внутреннего рынка, товарные запасы составляют почти 2 млн тонн, что более чем достаточно для удовлетворения спроса», — говорится в сообщении ведомства.