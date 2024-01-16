Челябинцев призывают сообщить о неубранном мусоре по горячей линии

Снегопады стали причиной заужения дорог, заваливания мусором дворов, серьезных сбоев в работе общественного транспорта. Жители по утрам не могли уехать на работу, на остановках скапливалось по 50−100 человек. В мэрии сообщали, что транспортные предприятия отзывают водителей из отпусков. В Челябинске насчитываются десятки проблемных контейнерных площадок, с которых невозможно вывезти мусор из-за неочищенных дворовых дорог.