Челябинцев призывают сообщить о неубранном мусоре по горячей линии

Из-за мусорного коллапса руководителю ООО «Центра коммунального сервиса» поручено устранить нарушения. В отношении заместителя генерального директора организации возбуждены административные дела по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Руководителям более 20 управляющих организаций поручено немедленно расчистить площадки от снега и скопившегося мусора.
Сообщения принимают с 09:00 до 18:00 ежедневно по телефону 8−992−525−82−45. Ситуацию контролирует прокурор Челябинской области.
Снегопады стали причиной заужения дорог, заваливания мусором дворов, серьезных сбоев в работе общественного транспорта. Жители по утрам не могли уехать на работу, на остановках скапливалось по 50−100 человек. В мэрии сообщали, что транспортные предприятия отзывают водителей из отпусков. В Челябинске насчитываются десятки проблемных контейнерных площадок, с которых невозможно вывезти мусор из-за неочищенных дворовых дорог.