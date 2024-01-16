Праздники кончились, продолжаем жить без света: Жители трех районов Кишинева во вторник, 16 января, останутся без электричества

Premier Energy сообщает, что во вторник, 16 января, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых по некоторым адресам в Кишинёве не будет электричества, сообщает nokta.md.
Ботаника
9:00 — 13:00.
- ул. Христо Ботева 5/3.
10:00 — 12:00.
- бульвар Дачия 37.
12:30 — 16:00.
- бульвар Дачия 33.
13:00 — 17:00.
- ул. Христо Ботева 7/2.
Буюканы
9:30 — 17:00.
- ул. Букурей 1, 12−14,
- ул. Каля Ешилор ⅖,
- ул. Колумна 170−174.
11:00 — 17:00
- ул. Георге Топырчану 1−25, 2−20,
- ул. Иона Некулче 7−55, 14−28,
- ул. Штефана Няги 70,
- переулок Штефана Няги 11,
- ул. Виссариона Белинского 60.
Центр
9:10 — 16:15.
- ул. Арборилор 21.
Гратиешты
9:30 — 16:30.
- ул. Николае Лабиша 6.