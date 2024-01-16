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Праздники кончились, продолжаем жить без света: Жители трех районов Кишинева во вторник, 16 января, останутся без электричества

Будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей.

Premier Energy сообщает, что во вторник, 16 января, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых по некоторым адресам в Кишинёве не будет электричества, сообщает nokta.md.

Ботаника

9:00 — 13:00.

  • ул. Христо Ботева 5/3.

10:00 — 12:00.

  • бульвар Дачия 37.

12:30 — 16:00.

  • бульвар Дачия 33.

13:00 — 17:00.

  • ул. Христо Ботева 7/2.

Буюканы

9:30 — 17:00.

  • ул. Букурей 1, 12−14,
  • ул. Каля Ешилор ⅖,
  • ул. Колумна 170−174.

11:00 — 17:00

  • ул. Георге Топырчану 1−25, 2−20,
  • ул. Иона Некулче 7−55, 14−28,
  • ул. Штефана Няги 70,
  • переулок Штефана Няги 11,
  • ул. Виссариона Белинского 60.

Центр

9:10 — 16:15.

  • ул. Арборилор 21.

Гратиешты

9:30 — 16:30.

  • ул. Николае Лабиша 6.

ЖКХ