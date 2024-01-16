Аналитики назвали топ‑5 высокооплачиваемых вакансий января в Нижнем Новгороде

Аналитики сервиса SuperJob назвали топ-5 высокооплачиваемых вакансий января в Нижнем Новгороде.
Лидером рейтинга стало предложение о работе для старшего менеджера по федеральным продажам. Будущему сотруднику предлагают 300 тысяч рублей в месяц. При этом специалист должен иметь опыт активных телефонных продаж.
Водителю категории Е предлагают от 250 тысяч рублей. Работнику предстоит выполнять рейсы по всей стране, контролировать загрузку и выгрузку.
Стоматолог-ортопед может зарабатывать 200 тысяч рублей. Кандидат должен иметь высшее медицинское образование, действующий сертификат и опыт от 3 лет.
Замкнули топ-5 вакансии директора производства и программиста 1С с зарплатами 120−150 тысяч рублей.
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