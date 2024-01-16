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Житель Шарыпово отсудил у магазина 2,5 тысячи за отказ возврата товара

Историю поведали в Красноярском Роспотребнадзоре.
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Источник: AP 2023

Историю поведали в Красноярском Роспотребнадзоре.

Мужчина приобрел несколько плиток из керамогранита в магазине «Сапсан». Он практически сразу понял, что плитка не подходит по размерам, поэтому вернулся в магазин для возврата. Сотрудники отказались принимать товар и возвращать 622 рубля.

Тогда покупатель отправил им претензию в письменном виде, но ее не стали рассматривать. Тогда мужчина обратился в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства помогли подготовить исковое заявление в суд.

В итоге суд взыскал с магазина 2553 рубля, включая стоимость товара и компенсацию.

торговля